Jason Huisman kiest na 9 jaar in Berkum voor iets nieuws

De oud-speler van Cambuur Leeuwarden, met roots in Steenwijk, kwam in 2012 van WHC naar Berkum en speelde sindsdien ruim 175 wedstrijden in de hoofdmacht. Huisman degradeerde met Berkum uit de hoofdklasse (2014) en keerde drie jaar later met zijn team weer terug op topniveau. De Zwolse club stond een jaar later voor de poort van de derde divisie, maar SteDoCo bleek een spelbreker.