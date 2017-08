Jasper Broekhuis, goaltjesdief met een knapzak

Jasper Broekhuis (29) gaat niet mee met kampioen Schalkhaar de eerste klasse in; de spits gaat backpacken, aan de andere kant van de wereld. ,,Misschien vind ik in Australië wel een leuk clubje.’’

‘Wordt vervolgd’. Het stond steevast onder de verhaaltjes van Douwe Dabbert in de Donald Duck. Met zijn knapzakje reisde de bebaarde stripfiguur naar de verste oorden. De uiterlijke gelijkenis met Jasper Broekhuis is ver te zoeken, maar ook de spits van Schalkhaar trekt de wereld in.

Zondag vloog hij naar Australië om daar – en in Bali – te backpacken. Terug in Nederland komt hij zeker, maar wanneer is onduidelijk. En of zijn reisavontuur een vervolg krijgt? De kans is groot, aangezien Broekhuis graag meer van de wereld wil zien.

Pluk de dag

Een langetermijnplan heeft hij niet. Nooit gehad ook. Zijn mentaliteit? Pluk de dag. ,,Lang leve de lol’’, zegt Broekhuis zelf, maar dat is niet helemaal waar. Want zaken als studie, werk en voetbal heeft hij altijd serieus benaderd.

Aan het eind van afgelopen seizoen keerde hij terug in het eerste van Schalkhaar, na ruim een jaar blessureleed. Broekhuis kan zich de fatale zondag nog goed herinneren: ,,13 maart 2016, thuis tegen BWO. Na een duel kwam ik verkeerd terecht.’’

In de achtertuin van zijn ouderlijk huis in Bathmen doet hij voor hoe zijn voet kromde. Gevolg: een afgescheurde kruisband en een ingescheurde meniscus. ,,De eerste twee maanden heb ik niets gedaan, daarna ben ik weer gaan werken. De revalidatie viel mee, ik heb geen tegenslag gehad.’’

Vuurwerk

Hij mocht op 18 mei invallen in de kampioenswedstrijd van Schalkhaar tegen Luctor et Emergo (3-2 winst). ,,Zo’n wedstrijd had ik nog nooit gespeeld. Prachtige entourage, veel publiek en vuurwerk. Supporters hadden een 25 meter lang spandoek gemaakt.’’

Wat de uitslag ook zou worden, Broekhuis wist al dat hij ging stoppen. Geen eerste-klassevoetbal voor hem, maar een ander avontuur. Baan en woning opgezegd. ,,Die wereldreis wilde ik al zo lang maken. Dit was het moment. Ik ben 29 en kan daardoor nog een werk- en reisvisum voor een jaar krijgen. Als je 30 bent, kom je daarvoor niet meer in aanmerking.’’

Zondag vertrok hij, met een vriend en een vriendin. ,,Maar in mijn eentje was ik ook gegaan. We zullen in Australië sowieso allemaal onze eigen weg kiezen. Ik ga eerst drie weken werken, je hebt in Australië veel backpackersbaantjes. Daarna gaan we meemaken welke kant ik opga. Best spannend, ik heb geen idee waar het schip strandt. Wel staat vast dat ik ook naar Bali ga. En Nieuw-Zeeland staat hoog mijn verlanglijst.”

Thailand

Met diepzinnigheden als zichzelf leren kennen, heeft de blonde goaltjesdief weinig op. ,,Dat is niet mijn insteek, ik ben niet zo filosofisch. Ik wil gewoon veel andere landen zien.’’ Vorig jaar was hij al drie weken in Thailand. ,,Ik leerde onwijs veel nieuwe mensen kennen en wist zeker: ik wil meer van dit.’’

Hij maakt zich niet druk over zijn toekomst en ziet wel wat hij gaat doen wanneer hij terug is. Wie dan leeft, wie dan zorgt. ,,Misschien heb ik het na een half jaar al gezien, misschien blijf ik wel een jaar.’’