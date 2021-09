Jasper Broekhuis is ineens ongewenst vrij op de zondagmiddag en dat is een aderlating voor ABS

Terug naar zondag 20 juni 2020. Bij ABS staat de laatste training van het seizoen op het programma. Tijdens een onschuldige oefenpartij met spelers van het eerste en het tweede elftal gaat het mis voor Broekhuis. Een kapbeweging luidt het einde van zijn voetbalcarrière in. ,,Ik wilde iemand dollen en dat ging mis’’, blikt Broekhuis terug. ,,Hoe het precies gebeurd is weet ik niet eens. Dat gaat vaak zo snel, dat heb je helemaal niet in de gaten. Maar mijn been heeft op de een of andere manier een rare beweging gemaakt. Daarbij is de kruisband van mijn linkerknie gescheurd, of losgekomen van het bot in ieder geval.’’