Jeffrey van den Brakel keert terug bij Reaal Dronten

Van den Brakel (25) speelde in zijn jeugdjaren al voor Reaal Dronten, maar vertrok voor een periode van drie jaar naar asv Dronten. Uiteindelijk kwam hij terug naar Reaal, waarmee hij in 2017 promoveerde naar de derde klasse. Toch verliet hij de club opnieuw, om zijn geluk te beproeven bij Swift ’64. Met die club doet hij nog altijd mee om het kampioenschap in de derde klasse C.