Jelle de Boer helpt Urk op de valreep aan driepunter

Het is niet de beste wedstrijd van Urk, vooral omdat de ploeg het lastig heeft met de spelopvatting van de tegenstander. ,,Ze parkeerden de bus, zoals ze dat tegenwoordig zeggen. Met vijf verdedigers en dat hadden we niet helemaal verwacht. Er was moeilijk doorheen te spelen”, vindt trainer Richard Karrenbelt, die zijn ploeg zodoende weinig kansen bij elkaar ziet spelen.