Jens Borger zoekt de uitdaging bij Hattem in de derde klasse

Borger (23) maakte zeven jaar deel uit van de selectie van Berkum, maar kwam nauwelijks in aanmerking voor het eerste elftal. In het afgelopen seizoen had hij vier invalbeurten in de hoofdklasse. Hij debuteerde als kereltje van 15 jaar bij Zwolsche Boys, waar hij een kampioenschap in de derde klasse meemaakte. Dat was voor Borger het sein om te vertrekken en het bij Berkum te proberen.