Jeugdig ESC op zoek naar stabiliteit en volwassenheid

‘We mogen weer’ schreeuwt Kevin Isidora na de eerste treffer van het seizoen. Die opluchting is meer dan voelbaar nu het balletje weer rolt. Waar op sportpark ’t Achterveen voorzichtig wordt gepraat over titelaspiraties, gaat het aan Elburgse zijde toch vooral over niet degraderen. Bouwen aan een ploeg die over een jaar of twee weer een stapje hoger kan. Het verschil kan haast niet groter, maar toch hebben de twee ploegen op het veld in deze eerste fase van de competitie meer met elkaar gemeen dan verwacht.