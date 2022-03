Jeugdig USV beleeft eindelijk weer een succesmomentje

,,We hadden een plan en dat hebben we heel goed uitgevoerd. Ons spel verdiende misschien niet de schoonheidsprijs, maar dit punt komt echt als geroepen na vier nederlagen op rij”, stelt Frank Kuiper na afloop tevreden vast. De middenvelder is een van de pionnetjes in het uitgedokterde 1-4-4-1-1 systeem. Alsof Louis van Gaal het allemaal bedacht heeft. Maar Van Gaal heet in Nieuwleusen Mathijs van Faassen, met aan zijn zijde Theo van ’t Zand.