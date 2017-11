1. Een hoge klassering is ondenkbaar zonder spelers van buitenaf.

,,Ja. Een jaar of zes, zeven geleden heeft de KNVB bij ons talententrainingen voor tweedejaars E-pupillen georganiseerd. Zes jongens, onder meer uit Nijeveen en Vollenhove, waren daarbij en zijn uiteindelijk gebleven. Die spelers maken nu deel uit van de B-lichting die kampioen is geworden in de derde divisie. Zij hebben wel onze hele jeugd doorlopen. Dat is ook nodig; maak je de overstap vanuit de C'tjes of B'tjes, dan heb je een achterstand van hier tot Tokyo. Anders moet je wel een heel groot talent zijn. Vooropgesteld: we hebben geen eigen scouts die elke week de velden afstruinen. Jongens bieden zichzelf aan. We moeten verder kijken dan Steenwijk, want buiten Olde Veste zijn er geen jeugdteams in de omgeving die op divisieniveau spelen. Er zijn veel kleine dorpjes met elk hun eigen dynamiek."

2. Over vijf jaar staat Olde Veste in de top-10.

,,Nee, ik denk niet dat dit mogelijk is. Het niveau waarop we nu spelen, daar horen we ook thuis. Als we deze klassering kunnen handhaven, is dat een prima prestatie. De jeugdopleiding van Olde Veste staat als een huis. Of ik over vijf jaar nog algemeen jeugdcoördinator ben? Ik heb er nog steeds veel plezier in, ik mag het ook blijven doen van mijn vrouw. Over vijf jaar ben ik zeventig jaar. Olde Veste is een opleidingsclub, dat zal niet ineens veranderen als ik weg ben."

3. Met deze jeugdopleiding hoort de eerste selectie in de hoofdklasse thuis.

,,Jazeker. Al zitten daar wel een paar maren aan. We hebben een goede jeugd, maar kunnen die spelers niet allemaal behouden. Jongens gaan nu eenmaal studeren of terug naar hun eigen dorp. Er worden altijd individuele afwegingen gemaakt door spelers als ze niet in het eerste komen. Daarnaast kun je geen selectie hebben met alleen maar voetballers van 18, 19 jaar. Zeker niet in de hoofdklasse. Daar horen ook een paar routiniers tussen. We schurken met het eerste elftal tegen de hoofdklasse aan. Alleen: je doet dat niet 1, 2, 3. Zeker dit jaar wordt het lastig. En met alleen maar eigen middelen ga je het niet redden."

4. Eén grote club in Steenwijk, dat zou voor de stad de beste oplossing zijn.

,,Ik durf te stellen dat de jeugdopleidingen van Olde Veste en VV Steenwijk over drie jaar helemaal samen zijn. Er is nu al een samenwerking tussen twee jongensteams (O15 en O19) en één meisjesteam (O17). Daarin hebben we elkaar gevonden. Ik zie geen belemmeringen. Wanneer we de opleidingen bundelen, zullen getalenteerde voetballers nog sneller de stap naar het eerste of tweede elftal van Olde Veste kunnen maken."

De ranglijst: 1. AFC, 2. Alphense Boys, Hollandia, Spartaan'20, Zeeburgia, 6. JVOZ, Quick. Regionale clubs: 20. d'Olde Veste, 27. Urk, 50. Flevo Boys, 69. asv Dronten, Be Quick'28, 95. SC Genemuiden.