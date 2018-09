Jochem de Weerdt volgt altijd zijn hart

,,Go Ahead Eagles speelde al acht jaar in de eerste divisie en het werd er financieel niet aantrekkelijker op. Ik was net vader van een tweeling en omdat het mij in negen jaar niet gelukt was de stap naar de eredivisie te maken, koos ik voor mijn maatschappelijke carrière. Tijdens mijn tijd in Deventer deed ik de opleidingen marketing & communicatie en sportmanagement, ik werk tegenwoordig als zelfstandige."

Assistent

Nadat de aanvaller vijf jaar met het Wezepse WHC in de subtop van de hoofdklasse speelde, werd hij assistent bij CSV Apeldoorn, trainde de jeugd onder 15 bij de adelaars en was een seizoen hoofdtrainer bij hoofdklasser NSC Nijkerk en eersteklasser DOS'37 uit Vriezenveen. ,,Bij NSC vertrok ik omdat ik daar niet echt mijn ei kwijt kon. Dan volg ik mijn hart, dat heb ik mijn hele leven gedaan."

Een half jaar later liep hij bij DOS'37 tegen het omgekeerde effect aan. ,,Iedereen, spelers en staf, leek tevreden. Ik baalde dat het bestuur in de winterstop vertelde niet verder met me te willen. 'Op gevoel', gaven ze aan. Vonden ze mijn kop lelijk? Ik weet het nog steeds niet."

Hij ging met twee clubs in gesprek, werd niet uitverkoren en vreesde buiten de boot te vallen. ,,Kick Maatman belde me en vertelde dat hij vertrok bij Voorwaarts. Hij had mijn naam bij de club genoemd en zo kwam ik in gesprek met Edwin Huis in 't Veld van de technische commissie."

Flesje wijn

Dit seizoen is hij voor het eerst op de zondag actief. ,,Het is even wat anders, de competitie is helemaal nieuw voor me", vertelt De Weerdt. ,,Hoe goed zijn de tegenstanders? We zullen zien. Vooralsnog hebben we alle duels gewonnen, in de voorbereiding, om de beker en nu eentje in de competitie. Met mijn vrouw trek ik nu op vrijdagavond een flesje wijn open en op zaterdag kijk ik naar mijn voetballende kinderen. Het is wat drukker, maar ook leuk."