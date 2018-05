Joep Jansman ruilt PEC in voor Harkemase Boys

Jansman (20), centrumverdediger of rechtsback, heeft goed nagedacht over zijn keuze voor Harkemase Boys. ,,Ik heb een aantal jaren in de jeugd en twee jaar in de beloften van PEC Zwolle gespeeld, maar voor mij word het maatschappelijk nu ook belangrijk. Momenteel studeer ik in Groningen en dat kan ik mooi combineren met voetballen in de derde divisie.”