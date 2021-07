Joeri Church heeft bij HHC Hardenberg weer honger naar de bal

Joeri Church is geboren in Redhill, Engeland. In de voorstad van Londen zag ook Nick Hornby het levenslicht, schrijver van het beroemde voetbalboek Fever Pitch. Voetbalkoorts. Dat is wat Church ook heeft na zijn avontuur bij het Duitse SV Rodinghausen, honger naar de bal. Hij speelde door pech en blessures drie wedstrijden in de Regionalliga. Nu is er een nieuwe kans bij HHC Hardenberg.