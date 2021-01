Johan Splinter kan aan de slag als trainer van SC Balkbrug

Splinter (51) was in de laatste twee jaar trainer van de B-selectie van Heino en stond eerder langs de lijn bij Trinitas, Achilles 1894 en WHC. Als voetballer droeg hij de shirts van onder meer Germanicus, Berkum en Alcides.

Elzinga vertrekt in de zomer na twee jaar. SC Balkbrug worstelt na de promotie (2017) in de lagere regionen van de noordelijke vierde klasse, in de afgebroken competitie werd een punt veroverd. De club hoopt een vaste waarde te kunnen worden op dat niveau.