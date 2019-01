Johannes Schrijver (20) doet in Spanje plotseling mee met Urk 1

In het bij vlagen zeer vermakelijke oefenpotje tegen tweededivisionist Excelsior Maassluis (4-4) dartelt Schrijver over het kunstgras. Het is een graadje of achttien, de zon schijnt vol op de kop. Hij geniet van zijn eerste trainingskamp met de hoofdmacht van Urk, die maandag begon en donderdagavond eindigt. Eerst voetballen, daarna lekker de kroeg in. Net Nederland, maar dan anders.

Voor Schrijver is het tripje naar Zuid-Spanje een onverwachte. Niet zo lang geleden krijgt de lange Urker van hoofdtrainer Richard Karrenbelt te horen dat hij zich mag bewijzen in het eerste elftal. Lang hoeft hij niet te twijfelen. ,,Ik kende de jongens al, dat is fijn”, zegt Schrijver. Hij trainde afgelopen kalenderjaar al een paar keer mee en speelde ook al wat wedstrijdjes. Zijn debuut in de competitie, zijn doel dit jaar, moet snel volgen. ,,Ik zal mezelf elke keer weer moeten bewijzen”, weet hij.

Bank

Schrijver komt over van het tweede elftal van Urk, dat in de reserve hoofdklasse uitkomt. Met dat team speelt hij tegen ploegen als Flevo Boys 2, SC Genemuiden 2, Olde Veste 2. Een mooi niveau. ,,Maar bij Urk 1 ligt het niveau nog hoger. In het tweede speelde ik alles. Bij het eerste zal dat niet zo zijn. Ik weet niet wat het met je doet om op de bank te zitten.” Met een glimlach: ,,Dat ben ik namelijk niet gewend.”

Tegen Excelsior Maassluis voetbalt Schrijver op het middenveld. Op een veldje in Benalmádena, ingeklemd tussen een enorme rots en drukke verkeersweg. In de verte ligt de Zee van Alborán. Het middenveld, daar staat Schrijver het liefst. Met name op ‘6’. En niet, zoals vroeger, in de verdediging. ,,In de jeugd was ik altijd linksback, maar ik ben blij dat ik daar vanaf ben. Ik ben lang, ja. En verdedigend ben ik ook wel goed, maar dan vooral in voetballend opzicht. Ik moet niet de hele tijd kopduels aangaan.”

Dat doet hij dan ook niet tegen Excelsior Maassluis. Met het doelpuntrijke gelijkspel tegen de tweededivisionist kan de twintiger voldaan van het veld stappen. De tweede seizoenshelft kan wat hem betreft beginnen. Al mag Urk eerst nog een paar dagen genieten van een paar dagen Spanje, voordat de titelstrijd in de hoofdklasse weer gaat losbarsten. Mét Schrijver in de gelederen.

Urk - Excelsior Maassluis 4-4 (3-4). Riekelt Nentjes 1-0, Hessel Snoek 2-0, Niels Redert 2-1, Vincent van den Berg 2-2, Jan van Slooten 3-2, Redouan Omar Ouali 3-3, Daan Blij 3-4 (strafschop), Riekelt Jan Brands 4-4 (strafschop).