Johnsen Bacuna bezig aan laatste seizoen bij Berkum: ‘De club moet zich nog vijf maanden achter de oren krabben’

Nieuw jaar, nieuwe kansen. Zeker voor de aanvallers van Berkum. Neem Julian de Ruiter. Op bezoek bij DETO miste de buitenspeler de mooiste kansen, tegen ONS Sneek is hij goed voor twee doelpunten. Neem Martijn Brakke. Brakke zat in Vriezenveen diep weggedoken in zijn winterjas, nu zijn er zijn eerste speelminuten sinds september. De aanvaller liep in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen AZSV een vervelende enkelblessure op. De 36-jarige Brakke is weer fit en lijkt in een invalbeurt van een half uur gelijk te scoren, maar de treffer wordt onterecht afgekeurd wegens buitenspel.