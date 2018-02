Jonge keepers als lichtpunt in een rampseizoen

FC Zutphen zit in een sportieve crisis, de zaterdag- en zondagtak beleven een zwaar teleurstellend seizoen. Lichtpunten zijn twee jonge en talentvolle doelmannen. De 20-jarige Marijn Sangers (zat) en 18-jarige Nick ten Have (zon) voorkomen grotere ellende.

In hoeverre kan je genieten van complimenten in een teleurstellend seizoen?

Marijn Sangers: ,,Die complimenten zijn nogal dubbel. Aan de ene kant wil je de beste prestatie voor jezelf neerzetten en is het fijn als dat lukt. Aan de andere kant sta je weer met nul punten en dat is lastig te accepteren. We hebben wedstrijden gespeeld dat je aan de uitslag niet bepaald kon zien dat ik een goede wedstrijd had gekeept. Dat is frustrerend."

Nick ten Have: ,,Uitblinken kan je pas als het met het team minder gaat. Het is lekker om dan zelf een goede pot te spelen. Maar uiteindelijk heb ik toch liever zo weinig mogelijk te doen."

Hoe tevreden ben je over je eigen seizoen?

Sangers: ,,Ik ben vooral heel blij met de ontwikkeling die ik doormaak. Vorig seizoen was mijn eerste seizoen als eerste doelman. Dit seizoen zie ik dat ik stappen maak qua coaching en situaties herkennen. Daarnaast heb ik door al die tegengoals om leren gaan met doelpunten tegenkrijgen. Vorig seizoen stond ik zo tien minuten te schelden. Nu zet ik het van me af."

Ten Have: ,,De laatste weken begint het te lopen aan mijn kant. Aan het begin van seizoen heb ik het moeilijk gehad omdat ik na twee jaar gestopt te zijn weer onder de lat stond. In de jeugd speelde ik altijd in de hoofdklasse. Dan is de vijfde klasse toch even wat anders. Ik moest veel leren en dat komt er nu uit."

Wat is het geheim achter het keeperstalent bij FC Zutphen?

Sangers: ,,Lastig te zeggen. Ik denk dat het een beetje toeval is. Ik train bijvoorbeeld nooit met Nick. De zaterdagtak en zondagtak hebben een andere keeperstrainer. Er is een beetje geluk bij komen kijken als je het mij vraagt."

Ten Have: ,,Zowel bij het zaterdagteam als het zondagteam hebben ze het gedurfd een jonge keeper neer te zetten. Dat is toch een gokje. Ik was er bijvoorbeeld twee jaar tussenuit geweest omdat ik het voetbal niet met school kon combineren. Dan is het de vraag hoe dat uitpakt. Mijn trainer Mark Severin had vertrouwen in me."

Hoe ziet de voetbaltoekomst er voor je uit?

Sangers: ,,Mijn hele leven heb ik gezegd zo hoog mogelijk te willen spelen. Daarom heb ik jaren terug vanuit Dieren ook de overstap naar FC Zutphen gemaakt. Als ik zie dat ik op mijn twintigste al bijna vijftig wedstrijden in de eerste klasse heb gespeeld, dan geloof ik dat er nog meer inzit. Ik wil absoluut nog eens hogerop kijken."

Ten Have: ,,Ambitie heb ik altijd. Maar ik moet het eerst maar eens hier laten zien. Ik ben nu vooral blij dat ik weer onder de lat sta. Als de kans komt hogerop te gaan keepen, dan pak ik die. Voorlopig ben ik daar niet mee bezig."