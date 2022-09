Jongste telg uit voetbalnest Van Enk maakt indruk bij Go-Ahead Kampen, IJVV snel over de knie gelegd

derde divisie Ineens staat Dalfsenaar Joren Rietman bij Staphorst in de basis: ‘Er was veel motivatie, je wilt niet drie keer op rij verliezen’

Staphorst is van de hatelijke nul af. In wedstrijd nummer drie schrijft de derdedivisionist de eerste punten bij ten koste van degradant ASWH: 1-0. Mede door blessures staat de van Dalfsen overgekomen Joren Rietman voor het eerst in de basis. ,,Dit is een aanpassingsjaar.”

