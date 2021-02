Joop Braber komt terug in Espel om wat af te maken

Braber (64) is een oud-prof van SC Heerenveen en een oude bekende van Espel, waar hij eerder drie jaar voor de groep stond (2012-2015). Hij zit nu in zijn vierde seizoen bij Langweer, dat onder zijn leiding naar de vierde klasse opklom.

Bij Braber leeft de gedachte dat hij in Espel nog wat moet afmaken. De polderploeg speelde in 2012 voor het laatst in de vierde klasse.