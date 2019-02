Joop van den Berg maakt bij Kuinre de tien vol en meer niet

AMATEURVOETBALHij maakt de tien seizoenen vol, maar daarna is het mooi geweest. Trainer Joop van den Berg stopt in 2020 bij Kuinre. Dan is het toch echt tijd voor wat anders. Een uitje met zijn vrouw Tinie, karpervissen met vismaat Stefan van Grunsven of… toch misschien nog iets in de voetballerij.

Waarom stop je na volgend seizoen?

,,Toen ik bezig was met het achtste seizoen, had ik de afspraak met het bestuur om de tien vol te maken. Dat gaat dus gebeuren, maar ik stop sowieso na het seizoen 2019/2020. Ik ben dan 65 jaar en dan is het tijd voor andere dingen. Ik ben dan 27 jaar hoofdtrainer geweest, dan is het mooi geweest. Alleen ik vind het nog steeds heel erg leuk.”

Met Kuinre was je twee seizoenen geleden heel dichtbij een periodetitel, voor de rest zijn het louter plekken in de marge. Wat is daar dan zo leuk aan?

,,Ik ben een trainingsdier, de opkomst bij trainingen van de eerste selectie is al jaren prima. Dan heb je invloed, in de wedstrijd heb je dat veel minder. Zondag wonnen we met 1-4 tegen Old Forward. Een dijk van een overwinning. Onze trainingsarbeid zag je honderd procent terug in de wedstrijd. Dat is de grootste reden voor mij om trainer te zijn.”

Dinsdag en vrijdag trainen, zondag wedstrijd. Al die jaren. Hoe ziet jouw weekend er straks uit?

,,Het zal echt wel afkicken worden en ik ga het zeker missen. Mijn vrouw Tinie gaat al 27 jaar bijna iedere wedstrijd mee. Het draaide al die jaren alleen maar om voetbal. Dus is het nu tijd om samen andere dingen te doen. En ik mag graag karpervissen. Lekker een weekendje weg met mijn vismaat Stefan van Grunsven.”

Zien we Joop van den Berg ooit terug in de voetballerij?