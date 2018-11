Joop van Dijk blijft langer bij HTC

BESTE VAN ZUTPHEN Knuiman: kansen keren tegen oude werkgever AZC

13:12 De beste zondagclub van Zutphen. Dat is morgenavond (19.00 uur) de inzet van de derby tussen Warnsveldse Boys en AZC uit Zutphen. De ploegen treffen elkaar voor het eerst in de historie in de tweede klasse.