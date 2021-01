Joost Krijns moet na drie jaar bij Excelsior'31 wat nieuws zoeken

Krijns en de club zijn samen tot de slotsom gekomen dat het beter is om na het seizoen uit elkaar te gaan. De ervaren verdediger (27) speelde dit seizoen pas twee keer in de derde divisie en was alleen tegen Odin’59 basisspeler. In het vorige seizoen had Krijns meer speeltijd bij de club uit Rijssen, waarmee hij in 2019 kampioen werd in de hoofdklasse.