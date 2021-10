Jordy van Zandwijk, kind van de club, kan dit keer het verschil niet maken voor DKB

eerste klasse Aanvallers van WHC kunnen missers in de defensie tegen Blauw Wit'34 nog net compense­ren

11:22 WHC komt aanvallend goed voor de dag en is in verdedigend opzicht matig, maar wint wel met 3-2 van Blauw Wit’34. Jelle Post heeft er toch alle vertrouwen in dat zijn ploeg promotie naar de hoofdklasse afdwingt.