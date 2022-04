Jorick Maats en Ruben Kin verdelen de hoofdrollen als Staphorst knap afrekent met koploper Sparta Nijkerk

Een echte save kan Maats (22) zich na de wedstrijd nauwelijks voor de geest halen. Ergens in de slotfase knalt Ricardo Fransberg de bal vanaf een meter of zes hard op het doel en pareert Maats de inzet misschien wel zonder dat hij er erg in heeft. Maar dat is het dan ook wel zo'n beetje. ,,Het was een enorm verschil met de heenwedstrijd, die we met 1-0 verloren. Toen ben ik wel druk geweest.’’