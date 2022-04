Jort van Bemmel kan na hartproblemen weer heerlijk minuten maken in de hoofdmacht van Activia

Van Bemmel vertelt openhartig over zijn kwaal. ,,Ik merkte steeds vaker dat ik na een inspanning last kreeg van pijn in de borststreek en dat mijn hart wel heel snel klopte. Als ik dan eventjes ging zitten viel het allemaal wel weer mee, maar er klopte natuurlijk iets niet. Uiteindelijk heb ik op aanraden van mijn omgeving een onderzoek laten doen waaruit bleek dat ik WPW (syndroom van Wolff-Parkinson-White, red.) had, een aangeboren hartritmestoornis. Dat is natuurlijk wel even schrikken voor een jonge gast zoals ik.’’