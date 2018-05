Jos Fidom kiest voor FC Meppel

Fidom kiest bewust voor FC Meppel. ,,Ik geloof in het beleid dat de club voert”, vertelt hij. ,,Ik woon in Meppel en heb binnen FC Meppel veel vrienden. Ook geloof ik in de toekomst van het zaterdagvoetbal. Ik heb heel erg veel zin in het avontuur bij de club, die ik al zo goed ken.”