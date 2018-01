Jubileumjaar geopend bij Zwolsche Boys, successen in de zaal en meer

Feestelijke opening jubileumjaar Zwolsche Boys

Zwolsche Boys werd in 1918 opgericht dus nu 100 jaar later vieren zij hun jubileumjaar. Dat werd feestelijk gedaan met het hijsen van de jubileumjaarvlag (door de jongste speler van de club en de captain van het eerste), met champagne en een hoop vuurwerk. The boys hopen dit unieke jaar in mei groots te kunnen vieren.

HTC delft onderspit tegen oud-PEC

Helios trekt naar de zaal

Wat doe je als het winterstop is, maar je toch in vorm wilt blijven? Juist, dan trek je naar de zaal. En dat is precies wat Helios deed. In de zaal werden afgelopen vrijdag successen behaald. De meiden onder 17 waren in hun leeftijdsklasse de eerste winnaars van het Nieuwjaarstoernooi. Kort na die zege volgde ook de meiden onder 15 met een eerste plaats in hun leeftijdscategorie op het toernooi. Je moet wat in die koude maanden!