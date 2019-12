Junte blijft twee jaar langer bij HHC Hardenberg

DVS’33 krijgt pak slaag van FC Lisse

19:17 In en tegen Lisse is DVS’33 Ermelo tegen een zware 6-0 nederlaag opgelopen. De Ermeloërs werden volledig weggecounterd. De ploeg van Simon Ouaali staat nog steeds tweede, maar de kloof met Sparta Nijkerk is inmiddels opgelopen tot tien punten.