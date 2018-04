Justin Benjamins blijft langer bij tobbend MSC

Maar Benjamins stond in de partij tegen Jong Achilles'29 met de aanvallers op een eiland. De afgetekende nummer laatst in de stand kreeg daardoor de kans om de 1-1 stand in de tweede helft om te buigen in een zege. ,,Zuur dat je zo verliest, terwijl het totaal niet nodig is. In de tweede helft hadden we twee fronten. Niet best”, zei aanvaller Camiel Fidom.