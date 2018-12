Kaltofen kan bij CSV’28 slechts kort genieten van hoofdtrainerschap

Kaltofen nam op 24 november het hoofdtrainerschap over van Martin Reynders. Omdat Kaltofen nog niet de benodigde papieren heeft, moest hij daarvoor dispensatie krijgen. ,,Die heeft de club keurig aangevraagd, maar er was wat onduidelijkheid over wanneer die afliep”, zegt hij daarover. ,,Afgelopen week kregen we te horen dat dat 31 december is. Daarna moet de club dus een trainer hebben, die wel zijn TC 2 bezit.”

Of dat lukt, durft hij niet te zeggen. ,,Ik weet dat er sollicitaties zijn, maar ik weet niet of er al gesprekken zijn geweest. Zodra er een trainer is, ben ik weer gewoon assistent-trainer.” De club zou verlenging van de dispensatie kunnen aanvragen, zodat Kaltofen het seizoen af kan maken. ,,Maar dat moet alleen een plan B zijn: eerst moeten ze een gekwalificeerde trainer zoeken.” Overigens is er nog wat onduidelijkheid over het exacte einde van de dispensatie. ,,We spelen in de winterstop nog wat oefenwedstrijden, maar ik heb begrepen dat ik daarbij wel mag coachen. Pas bij de eerste competitiewedstrijd zou de dispensatie dan aflopen. Maar dat moeten we nog even uitzoeken.”