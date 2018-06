Kampen mag blijven dromen, VEVO ligt eruit

Of Kampen nou zo sterk of VEVO zo zwak begon, feit was wel dat VEVO na 26 minuten tegen een ogenschijnlijk hopeloze zaak aan keek. Nadat Wesley van Winsum al een strafschop gemist had, zorgden Max van Moll en Kevin Veger (2x) voor een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. Een minuut na de 3-0 krulde Jeroen Bronsink de 3-1 binnen, wat tevens de ruststand was.