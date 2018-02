Kamphuis van WHC naar Excelsior'31

Zaalvoetballers WSV compleet kansloos in Limburg

11 februari Op de plek waar in april 2016 nog een historische promotie naar de eredivisie werd gevierd, was WSV/FSG Academy bijna twee jaar later compleet kansloos. In Limburg werd de Apeldoornse eredivisionist met 9-3 weggevaagd door Amicitia/Bert Zeegers.