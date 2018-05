Kampioen SVM is weer derdeklasser

In de wedstrijd tegen VHK had de ploeg uit Marknesse nog maar één punt nodig en die zou er komen ook. De wedstrijd begon met groenwitte rook van de SVM-jeugd en een kwartier durend offensief van middenmotor VHK. SVM-aanvaller Bart Bakker was echter de eerste die werkelijk dreigend was. Zijn schot spatte op de paal uiteen. Pas daarna nam de aanstaande kampioen uit Marknesse het initiatief. Het leverde kansen op voor Arno van der Plas en Chris Berndsen.

Aan de andere kant bleef de dreiging op een goal van VHK bestaan, maar de SVM-defensie (in totaal 14 competitietreffers tegen) gaf geen krimp. Op slag van rust volgde nog een grote kans voor SVM, maar Bakker miste het overzicht nadat hij VHK-keeper Aron Driesen al voorbij was. Net voor het rustsignaal viel toch de bevrijdende 1-0 toen Arno van der Plas kapte, draaide en succesvol punterde.

Na rust was SVM de zenuwen kwijt en vlinderde vrolijk richting de kampioensbloemen. Chris Berndsen scoorde de 2-0. Hierna bleef SVM de betere ploeg, maar het was juist VHK-invaller Rogier Eising die de kans op een tegengoal kreeg. Toen de aansluitingstreffer uitbleef ging SVM onbedreigd richting kampioensschaal. Aanvoerder Jorn Strijk maakte er in de slotseconden zelfs nog 3-0 van. De degradatie van vorig seizoen is daarmee recht gezet. SVM speelt volgend seizoen in de derde klasse.