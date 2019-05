Kampioen Van der Kamp maakt mooiste doelpunt van mei

Voor Van der Kamp betekent dat een tweede prijs; in de wedstrijd van zijn treffer behaalde Hoonhorst het kampioenschap van de vijfde klasse. De 21-jarige speler had daar met elf doelpunten een mooi aandeel in. Hoonhorst scoorde dit seizoen sowieso makkelijk: met 112 treffers in 26 wedstrijden houdt de kampioensploeg er een gemiddelde van meer dan vier doelpunten per duel aan over.