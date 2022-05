Kampioenenregen: Urk, d’Olde Veste en MSC zwaaien met bloemen en bier, SV Zwolle daalt af naar vijfde klasse

eerste klasse Zenuwslo­pen­de pot met goede afloop tegen DTS past perfect in seizoen van DOS Kampen: ‘Je maakt het jezelf moeilijk’

Zenuwslopend is al het hele seizoen van DOS Kampen en daar past de wedstrijd tegen DTS Ede perfect in. Met de billen bij elkaar trekken ‘de poelänten’ de 3-2 over de streep en zijn ze een stap dichter bij handhaving in de eerste klasse.

15:16