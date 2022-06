Kampioensfeest in Dronten, spektakel in hoofdklassetopper en periodetitel voor HHC

Overzicht ZwolleDit weekend stonden de laatste speelrondes van de reguliere competitie op het programma en dat betekent volop ontknopingen. Wie werd er kampioen, wie degradeerde er en voor wie staan er nog play-offwedstrijden om promotie of degradatie op het programma? Korte verslagen, reacties van trainers en de doelpuntenmakers van alle wedstrijden in de regio vindt u in onderstaand overzicht. Dit overzicht wordt aangevuld.

Tweede divisie

HHC Hardenberg heeft het seizoen afgesloten met een recordaantal punten (62) en een tweede plaats. In de strijd om het spreekwoordelijke zilver wordt Kon. HFC na rust aan flarden gespeeld: 3-1. Dat heeft met name te maken met de invalbeurt van Jesper Drost, die vanwege een vakantie op Fuerteventura aan de kant is begonnen. Drost tekent zelf voor 2-0 en legt de 3-0 neer voor Thomas Reinders. Omdat Rob van der Leij in de slotfase een penalty mist is de oud-speler van PEC Zwolle, Groningen en Heracles ook nog eens de clubtopscorer geworden (14 treffers). ,,Er is toch meer uitgekomen dan ik had verwacht, de statistieken zijn goed. Ik wilde graag belangrijk worden voor het team, ook al is het dan twee niveaus lager dan ik de laatste jaren gespeeld heb.’’

Omdat HHC naast de tweede plaats ook de derde periodetitel grijpt (25 uit 11, 1 punt meer dan Katwijk) slaan de oranjehemden de eerste ronde van de KNVB-beker over.

HHC Hardenberg - Kon. HFC 3-1 (0-0). 47. Ashwin Manuhutu 1-0, 66. Jesper Drost 2-0, 84. Thomas Reinders 3-0, 90. Gerry Vlak 3-1. Bijzonderheid: 75. Rob van der Leij (HHC) mist strafschop, HHC pakt derde periodetitel.

Zaterdag

Derde divisie

Staphorst - Ter Leede.

Hoofdklasse B

Kampioen Urk heeft van de laatste competitiewedstrijd een spectaculaire zegetocht gemaakt. Grote rivaal SC Genemuiden werd na een mentaal ijzersterke inhaalrace met 3-5 verslagen. Beide ploegen speelden niet met hun sterkste basiself. SC Genemuiden-trainer René van der Weij hield meerdere spelers met pijntjes aan de kant. Urk-trainer Gert Jan Karsten speelde zonder een aantal basiskrachten om afscheid te kunnen nemen van spelers. In de eerste helft was Genemuiden duidelijk de baas op het veld. Via Rens van Benthem werd het 1-0, maar William de Boer maakte vlot gelijk uit een penalty. Nathan Bos scoorde binnen enkele minuten 2-1. Genemuiden kreeg daarna een handvol opgelegde kansen, maar alleen Lars Miedema scoorde nog. De 3-1 ruststand inspireerde Urk alsnog tot grootse daden. Vol op de aanval spelend repareerden Jelle de Boer en William de Boer de schade. Door goals van Riekelt Jan Brands en opnieuw Jelle de Boer pakte Urk zelfs de volle winst. Urk-trainer Karsten sprak van een prachtige comeback. ,,Na een matige eerste helft hebben we in de rust besloten vol op de aanval te spelen. Dat pakte geweldig uit met een stel knappe goals.” Sportclub-trainer Van der Weij zag zijn ploeg na rust door het ijs zakken. ,,Voor rust hadden we er een paar meer moeten scoren.Na rust speelden we absoluut niet meer met het hart. Ik schaam me kapot voor de manier waarop we in de tweede helft op het veld stonden. Toch ga ik wel met een goed gevoel de nacompetitie in. Alle basisspelers zijn deze week immers weer van de partij.” SC Genemuiden speelt dinsdagavond thuis tegen de amateurs van SC Feyenoord, de nummer twee van de hoofdklasse A. Zaterdag is de return in Rotterdam.

SC Genemuiden - Urk 3-5 (3-1). 19. Rens van Benthem 1-0, 23. William de Boer 1-1 (strafschop), 26. Nathan Bos 2-1, 42. Lars Miedema 3-1, 60. Jelle de Boer 3-2, 64. William de Boer 3-3, 75. Riekelt Jan Brands 3-4, 88. Jelle de Boer 3-5.

Flevo Boys heeft een bij vlagen moeizaam seizoen toch nog met een opsteker weten af te sluiten. De laatste vier wedstrijden eindigen zonder nederlaag en dat geldt dus ook voor de seizoensafsluiter. Op bezoek bij Swift in Amsterdam werd een zege behaald, zag ook Boys-hoofdtrainer Arjen Postma. ,,Er stond voor beide ploegen natuurlijk niet veel meer op het spel. Wij hebben ook met veel jonge jongens gespeeld, maar we hadden onszelf wel tot doel gesteld om deze wedstrijd te winnen. En dankzij een hele goede eerste helft is dat gelukt.’' De club uit Emmeloord heeft zich daarmee nog het linker rijtje in weten te spelen en sluit deze editie van de Hoofdklasse af als nummer zeven.

Swift - Flevo Boys 1-2.

Een redelijk teleurstellend seizoen is voor Berkum geëindigd met een overwinning. Buitenpost werd thuis met 2-1 verslagen, al ging ook dat weer met de nodige moeite. ,,Het was wel een terechte zege, want de eerste helft hebben we heel goed gespeeld. We hadden misschien wel met 4-0 de rust in moeten gaan, maar dat laten we na. De tweede helft was vervolgens het aanzien niet waard. Maar dat past ook wel weer bij dit seizoen’', aldus hoofdtrainer Arno Hoekstra. Zijn ploeg eindigt door een redelijk goede laatste periode op de negende plaats in de Hoofdklasse B. ,,Dat is niet de positie waar ik als trainer wil eindigen en dat geldt ook voor de club. Maar ik zie mogelijkheden om door te bouwen.’’

Berkum - Buitenpost 2-1 (2-0). 8. Asse Visscher 1-0, 45. Visscher 2-0, 78. Rolf Dijk 2-1.

Oost

Eerste klasse D

Uiteindelijk had DOS Kampen het door de resultaten op andere velden ook gered zonder punten in deze slotwedstrijd, maar met een 3-6 overwinning over SVI heeft het zich op eigen kracht veilig gespeeld in 1D. Tegen een SVI dat alleen nog voor de eer en het thuispubliek speelde brak linksbuiten Allan Bakker de ban met een knap schot. Na de pauze was het een schiettent en profiteerde DOS van de zeeën van ruimte die de thuisploeg weggaf. Na de 1-6 namen de bezoekers gas terug en scoorde SVI nog twee keer. Opvallend was de 0-3 van DOS-middenvelder Ruben Meijer, die volgend seizoen met SVI tegen DOS speelt. De ploeg van trainer Bram Freie eindigt na een uitstekende tweede seizoenshelft keurig als achtste in het eerste volledige seizoen in de eerste klasse D.

Voor DOS Kampen is het eind goed, al goed na een wisselvallig seizoen. Met drie overwinningen in de laatste vier duels heeft het een langer verblijf in de eerste klasse verdiend.

SVI – DOS Kampen 3-6 (0-1). 35. Allan Bakker 0-1, 50. Twan Knul 0-2, 51. Ruben Meijer 0-3, 57. Bakker 0-4, 64. Burak Alp 0-5. 75. Thom Kooke 1-5, 77. Knul 1-6, 79. Nathan van Rijn 2-6, 81. Jorn Mensonides 3-6.

Met een zege had Go Ahead Kampen nog een plekje kunnen stijgen op de ranglijst, maar tegen SDV Barneveld bleven de rood-gelen steken op een gelijkspel. De bezoekers kwamen na rust op voorsprong met twee snelle goals, maar in de blessuretijd kwam GAK terug tot 2-2, de eindstand. Terwijl de Barnevelders daarmee het periodekampioenschap vierden, eindigt de club uit Kampen het seizoen op plaats negen - wél als beste club van de stad.

Go Ahead Kampen - SDV Barneveld 2-2 (1-0). 9. Kees Tol 1-0, 48. Levi Smit 1-1, 50. Rob Knul 1-2, 90. Luuc Knul 2-2.

Het ging de laatste weken moeizaam voor KHC, maar het seizoen wordt wel afgesloten met een mooie zege op SVZW. Thuis wonnen de Kampenaren met 4-2, nadat het SVZW eerst nog tot twee keer toe de leiding had zien nemen. In de slotfase werd de zege echter alsnog uit het vuur gesleept, waarbij vooral Kevin Olaria met twee goals de grote man werd. KHC eindigt op de ranglijst van de Eerste Klasse D op plaats tien, tussen stadsgenoten Go Ahead en DOS in.

KHC - SVZW 4-3 (1-1). 28. Maarten Jansen 0-1, 45. Hushan Ali 1-1, 56. Luuk Geelen 1-2, 66. Kevin Olaria 2-2, 89. Kevin Olaria 3-2, 90. Boaz Smits 4-2.

Tweede klasse G

Voor de ogen van een kleine duizend toeschouwers heeft asv Dronten de titel in de wacht gesleept. Alleen een enorm mirakel kon het feest nog verstieren, maar de ploeg van Patrick Posthuma maakte het tegen Renswoude in stijl af door te winnen: 2-1. ,,We kwamen in een flow, hebben focus gehouden en dat niet meer losgelaten. Wij hebben altijd de focus op de eerste klasse gehad en het nooit over het kampioenschap gehad. Natuurlijk kwam dat op het laatst wel, omdat je in die positie bent”, sprak Posthuma.

Zijn elftal begon met een duidelijk doel aan de wedstrijd en dat was een vroege openingsgoal maken, gesteund door een opkomst met enorm veel vuurwerk en rookfakkels. Die missie slaagde niet en Dronten had een penalty van Jeroen van der Meer, na een tackle op Yordi Schols, nodig om de score tien minuten voor rust te openen. Vlak na de pauze verdubbelde Yanick Leichtenberg de stand door de keeper te omspelen en in een door groene rook gevuld doel te prikken. De linksbuiten had de score makkelijk op kunnen krikken, maar Renswoude kwam uit de rebound nog terug tot 2-1. Het was allemaal ruim voldoende om als eerste te eindigen, waarna er een mooi feest op het veld ontstond.

asv Dronten - Renswoude 2-1 (1-0). 36. Jeroen van der Meer 1-0 (strafschop), 50. Yanick Leichtenberg 2-0, 82. Jasper Koster 2-1.

Unicum - FC Horst

VSCO’61 - sv Lelystad’67

AVW’66 - Batavia’90

Tweede klasse H

Enter Vooruit - IJVV

Hulzense Boys - WVF

ZAC - Sparta Enschede

Be Quick’28 - PH

Be Quick Z. - ASC’62

Derde klasse C

Zwolsche Boys mocht zich dan vorige week al veilig gespeeld hebben, in de uitwedstrijd op bezoek bij Elspeet was van een handrem geen sprake. De ploeg van trainer Freddy Prins won met maar liefst 1-6, terwijl het bij rust nog maar 0-1 stond. Max Streppel was met een hattrick de grote man. Zwolsche Boys stond tijdens de winterstop nog kansloos onderaan, maar nadat Freddy Prins aan het roer kwam, liep het als een tierelier en nu sluit de ploeg uit Zwolle het seizoen af op een knappe achtste positie.

Elspeet – Zwolsche Boys 1-6 (0-1). 12. Max Streppel 0-1, 52. Streppel 0-2, 58. Jermaine Wesseling 0-3, 61. Wesseling 0-4, 63. Streppel 0-5, 66. Jelle van de Zande 1-5, 86. Rolf Haaksema 1-6.

De kelderkraker in de derde klasse C tussen HTC en Olympia is na een kwartier (tussenstand 0-1) gestaakt. Reden: scheidsrechter Alex van Zijl moest geblesseerd (zweepslag) het veld verlaten. De wedstrijd wordt a.s. dinsdagavond uitgespeeld/hervat.

HTC - Olympia’28 0-1. Bijzonderheid: gestaakt na 14 minuten vanwege blessure scheidsrechter.

Voor Swift ’64 zat het seizoen er al zo goed als op. De ploeg van trainer Arjan ten Hove stond op plek zes en had niks meer om voor te spelen. De tegenstander van vandaag, Oene, was nog in de race voor een periodetitel. ,,Wij gingen deze wedstrijd gewoon in voor een laatste negentig minuten plezier en beleving. Dat is iets wat bij ons nog wel eens negatief het verschil maakte dit seizoen. Maar goed, wij weten dan ook waar wij aan moeten werken voor het komende seizoen’’, aldus Swift-trainer Ten Hove.

Oene – Swift ’64 2-0 (1-0). 45. Jesse Teeuwen 1-0, 90. Wijnand van Eek 2-0.

BAS was al enige tijd zeker van nacompetitie voetbal en wist ook de tegenstander al een tijdje. De laatste competitiewedstrijd tegen kampioen Hatto Heim was daarom ook meer een oefenwedstrijd voor de mannen uit Biddinghuizen. ,,We hebben dan met 1-3 verloren, maar wij gaan absoluut niet met een slecht gevoel de nacompetitie in. Volgende week spelen wij onze eerste wedstrijd thuis tegen 't Harde, laat ze maar komen. Wij zijn er klaar voor.’’

BAS - Hatto Heim 1-3 (1-2). 8. Mike Gerrits 1-0, 42. Ward Willemsen 1-1, 45. Bas Behrens 1-2, 90. Elnathan van Dijk 1-3.

Voor Rouveen was het verspelen van het kampioenschap zuur, maar dat zorgde er wel voor dat in de laatste competitiewedstrijd een aantal vertrekkende spelers nog wat minuten konden maken tegen ESC. ,,We hebben al een heel mooi seizoen gehad waar wij in de nacompetitie een nog mooier vervolg aan willen geven, maar deze wedstrijd was voor mij meer een uitzwaaiwedstrijd voor een aantal spelers. Het is mooi om te zien dat wij dan ook nog veerkracht kunnen tonen om een achterstand om te buigen naar een overwinning, dat geeft mij vertrouwen voor de nacompetitie’’, vertelt trainer Eddy Zwijnenberg.

SC Rouveen – ESC 4-3 (1-3). 11. Stefan Leeftink 1-0, 26. Max Lamberink (strafschop) 1-1, 38. Emre Sahan 1-2, 41. Donny Mulder 1-3, 60. Dylan Bisschop 2-3, 88. Rowan Trompetter 3-3, 90. Jarno Domine 4-3.

Derde klasse D

Bruchterveld - Mariënberg

Ook Bergentheim speelde nergens meer voor, maar tegen de ongeslagen kampioen Oranje Nassau probeerde de ploeg van Arjan Keuken er een feestje van te maken. Dat is gelukt. ,,Wedstrijden tegen Frank Eefting (trainer Oranje Nassau, red.) zijn voor mij altijd een feest. Nu probeerden wij nog voor een stuntje te gaan en ze te trakteren op het eerste verlies van de competitie, maar dat zat er helaas niet in. Maar van Oranje Nassau mag je verliezen, ik lig er niet wakker van’’, aldus Keuken.

Oranje Nassau – Bergentheim 5-3 (2-2). 5. Tygo Bril 0-1, 10. Thijs Hindriks 1-1, 12. Mauro Lodde 2-1, 20. Remco Tromp 2-2, 47. Sander Woudstra 3-2, 57. Hindriks 4-2, 73. Sander de Graaf 4-3, 90. Lodde 5-3.

Waar het spelen van de nacompetitie zo goed als onvermijdelijk was voor Kloosterhaar, heeft de ploeg van trainer Paul Ottenhof andermaal laten zien dat alles kan in het voetbal. ,,Het was echt ongelooflijk. Wij beginnen slecht en staan met rust 0-0, als wij dan uiteindelijk door twee doelpunten in blessuretijd nog op doelsaldo in de derde klasse blijven, dan kan ik als trainer niks anders dan apetrots zijn op mijn spelers. We gaan nu een biertje drinken, ik betwijfel of het bij eentje blijft’’, vertelt trainer Ottenhof.

Hardenberg’85 – Kloosterhaar 0-5 (0-0). 47. Mark Boshove 0-1, 55. Boshove 0-2, 58. Mick Soeten 0-3, 90. Ian Nijeboer 0-4, 90+3. Boshove 0-5.

Vierde klasse D

Kampen kende een zwaar seizoen en heeft die afgesloten met een flinke nederlaag. Het conditioneel sterkere Zalk walste in de tweede helft over de ploeg van Jeroen Kloekke heen: 7-2. Ondanks dat er slechts acht punten werden behaald houdt Kloekke een goed gevoel over aan het seizoen. ,,Het doel van dit jaar was om er een team van te maken en dat er richting gegeven wordt aan een nieuw eerste elftal. Dat is zeker gelukt. Halverwege het seizoen hadden we nog nul punten, dus we hebben zeker stappen gemaakt.”

Zalk - Kampen 7-2 (3-2). 3. Steven van der Weerd 1-0, 12. Kai van Motman 1-1, 19. Dennis van Rheem 1-2, 32. Simon van Halm 2-2, 39. Van der Weerd 3-2, 58. Van Halm 4-0, 67. Jeremy van Dijk 5-0, 81. Van Dijk 6-2, 85. Van Dijk 7-2.

Op de slotdag van de competitie heeft Wilsum plek tien overgenomen van Noord Veluwe Boys. In een direct duel tussen de twee ploegen wonnen de mannen van Jan van Spijker met 3-2. Voor Van Spijker betekende het eveneens het einde aan zijn periode als interim-hoofdtrainer bij Wilsum, waar hij eind maart mee begon. ,,Ik ben het trainerschap super leuk gaan vinden. Natuurlijk steken de tegenvallende resultaten wel, maar het enthousiasme van de spelers is zo leuk om te zien. Het lukte lang niet altijd, maar de wil om te winnen was er wel. Dat zij dat extra stapje bleven zetten waardeer ik enorm.” Na de zomerstop neemt Christiaan Akse het roer over bij Wilsum. Van Spijker zit nog steeds op de bank, maar als assistent.

Wilsum - Noord Veluwe Boys 3-2 (1-1). 22. Joram Riezebos 1-0, 38. 1-1, 64. Ronald Winter 1-2, 72. Bart Schoonhoven 2-2, 81. Daniel Niemeijer 3-2.

Kampioen Dieze West heeft het seizoen in stijl afgesloten. Tegen het al uitgespeelde ’t Harde werd een monsterscore neergezet: 7-1. Door de zege eindigt de ploeg van Tom IJzerman het seizoen met 57 punten, 95 doelpunten voor en 19 tegen. IJzerman genoot van zijn ploeg: ,,We hebben mooie aanvallen opgezet, fantastisch gespeeld; het was een weergaloze wedstrijd. Als je dit aan het eind van het seizoen nog kan laten zien is dat heel mooi.”

Dieze West - ‘t Harde 7-1 (4-0). 7. Nejim el Atiaoui 1-0, 13. Jeffrey de Nooijer 2-0, 25. Wahid Shimeri 3-0, 34. Faisel el Atiaoui 4-0, 50. Shimeri 5-0, 59. Shimeri 6-0, 72. Dani Lohman 7-0, 80. 7-1.

Manuel Schilder had zijn laatste wedstrijd als hoofdtrainer bij VSW - hij vertrekt naar Rohda Raalte - graag winnend af willen sluiten, maar in de slotminuten trok CSV’28 de overwinning naar zich toe: 2-3. ,,Na de rust zijn we verder vooruit gaan voetballen en die omzetting pakten we heel goed op. Wij kwamen terug tot 2-2 en zij leken rijp voor de slacht, maar in de laatste minuut maakten zij toch nog de winnende. Zuur, maar er overheerst een trots gevoel over hoe we hebben gespeeld. Nu gaan we het seizoen feestend afsluiten”, zei Schilder.

VSW - CSV’28 2-3 (0-1). 21. Quinten van de Streek 0-1, 47. Lars Ewalt 0-2, 50. Joey Platenkamp 1-2, 61. Luca Platenkamp 2-2, 88. Anthony Chang 2-3.

Het was een doelpuntenspektakel bij Reaal Dronten - Wijthmen (4-3), maar de vele goals waren niet de meest enerverende gebeurtenis van de middag. Na een halfuur werd de wedstrijd namelijk stilgelegd, vanwege een blessure bij de scheidsrechter nadat hij een bal in zijn gezicht kreeg. Toen de invallende scheidsrechter eenmaal gearriveerd was lieten beide ploegen het een beetje lopen. ,,Je zit al een uur in de zon, het is de laatste wedstrijd en we spelen eigenlijk nergens meer voor. Dan merk je wel dat het wat gezapiger wordt”, zag Wijthmen-trainer Marc Helderman. Reaal Dronten eindigt het seizoen als zevende, Wijthmen als negende.

Reaal Dronten - Wijthmen 4-3 (2-2). 3. Jari Ebeling 0-1, 11. Islam Abdelsalem 1-1, 25. Abdelsalem 2-1, 35. Nick van Gurp 2-2, 65. Jelle Zaal 3-2, 88. Jesse Jagesar 4-2, 90. Max Bongers 4-3.

VHK heeft zich verzekerd van het spelen van nacompetitie voor een plek in de derde klasse. De ploeg uit Sint Jansklooster moest tegen het al geplaatste ’s-Heerenbroek een punt pakken en dat gebeurde: 3-3. Pal voor tijd stond het nog 3-2 en met die stand zou VHK zelfs over ’s-Heerenbroek heen wippen op de ranglijst, met als gevolg een wedstrijd minder in de nacompetitie. Dat voordeel werd door Henri de Leeuw teniet gedaan, waardoor ’s-Heerenbroek een ronde mag overslaan. VHK ontvangt op zaterdag 11 juni in de eerste ronde Blauw Wit’66 uit Holten. In een eventuele tweede ronde treft het op dinsdag 14 juni opnieuw ’s-Heerenbroek. Zaterdag 18 juni wordt op neutraal terrein de finale gespeeld.

VHK – ’s-Heerenbroek 3-3 (1-0). 37. Roy Rook 1-0, 55. Bjorn Wezenberg 1-1, 59. Edward Rook 2-1 (strafschop), 69. Wim Kwakkel 2-2, 86. Edward Rook 3-2 (strafschop), 90. Henri de Leeuw 3-3.

Vierde klasse F

Lemele kan met een goed gevoel de zomerstop in. In een thuiswedstrijd werd nummer laatst SC Rijssen met 3-1 verslagen. Tim Woudsma, Tim Schotman en Erik Lubbers maakten de doelpunten voor de ploeg van Patrick Speetjens. Door de overwinning is Lemele nog naar de tiende plek gestegen, ten koste van BZSV de Blauwwitters en SVV’56.

Lemele - Sportclub Rijssen 3-1 (1-0). 25. Tim Woudsma 1-0, 52. Tim Schotman 2-0, 70. Erik Lubbers 3-0, 85. 3-1.

Met een 1-9(!) nederlaag tegen GFC neemt trainer Henri Vogelzang afscheid bij SVV’56. ,,Het is zo vervelend. Het kwaliteitsverschil is veel te groot. Uiteindelijk draait het allemaal om aantallen en met een kleine club als SVV’56 blijf het gewoon heel lastig. Nu kan ik er een streep onder zetten en een nieuwe uitdaging aangaan. Daar was ik ook wel aan toe, moet ik zeggen”, aldus Vogelzang. De oefenmeester zit volgend seizoen op de bank bij Zuidwolde.

SVV’56 - GFC 1-9 (1-3). 4. Robin Wessels 1-0, 19. Edo Schnieder 1-1, 21. Olaf Siegers 1-2, 45. Siegers 1-3, 64. Finn Schreurs 1-4, 72. Thijs Moorman 1-5, 75. Tim Wassink 1-6, 81. Collin Mensink 1-7, 86. Wassink 1-8, 90. Mensink 1-9.

Noord

Eerste klasse E

d’Olde Veste vierde het kampioenschap vorige week al en weet dus dat het zich mag gaan opmaken voor de Hoofdklasse volgend seizoen. De club uit Steenwijk nam afscheid van de eerste klasse met een simpele zege op FC Burgum, die na een snelle openingsgoal al niet echt meer in gevaar kwam. In de tweede helft breidde Olde Veste de stand uit naar 3-0.

d’Olde Veste - FC Burgum 3-0 (1-0). 11. Jeffrey Dijkstra 1-0, 58. Juules Kwant 2-0, 73. Hessel Eikelboom 3-0.

Tweede klasse J

Gramsbergen - Gorecht

DESZ - Achilles 1894

LTC - FC Meppel

Derde klasse A

SV Marknesse heeft het seizoen afgesloten met een 3-2 overwinning op Makkum. Jan Venema gaf een aantal spelers bij SVM rust met het oog op de nacompetitie en zag dat zijn ploeg daardoor wat zoekende was, maar toch wist Marknesse in de slotfase de drie punten binnen te slepen. Trainer Jan Venema: ,,Het was vooral in de eerste helft lastig balbezit houden voor ons, maar het team was dan ook behoorlijk gewijzigd vandaag. En er stond niks meer op het spel, dus ik wilde gewoon dat iedereen fit bleef deze wedstrijd.” SV Marknesse kan terugkijken op een nu al geslaagd seizoen. ,,We wilden achter de ‘grote’ ploegen best of the rest worden deze competitie en dat is gelukt. We spelen zelfs nacompetitie en als je daarin meespeelt, wil je die natuurlijk ook winnen”, aldus Venema.

Makkum – SVM 2-3 (1-1). 13. Bart van Diepen 0-1, 22. Emiel Wijma 1-1, 61. Chris Berndtsen 1-2, 82. Evert Bruinsma 2-2, 87. Chris Berndtsen 2-3.

TONEGO heeft de competitie afgesloten met een kleine nederlaag tegen middenmoter CVVO. De ploeg uit Luttelgeest kwam na rust nog wel terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase trok de club uit Lemmer toch nog de zege over de streep. Dat heeft verder geen gevolgen, want TONEGO is namelijk al even veroordeeld tot het spelen van promotie/degradatiewedstrijden, waarin handhaving in de derde klasse het doel is voor het team van trainer Henk Sleurink.

CVVO – TONEGO 2-1 (1-0). 40. Thomas Miedema 1-0, 50. 1-1, 90. Thomas Miedema 2-1.

VV Willemsoord was al even gedegradeerd en dus maakte het eigenlijk weinig uit dat de wedstrijd tegen DWP niet doorging. Wel meldde de club dat het afscheid neemt van minimaal acht spelers en de trainersstaf. Maar liefst vijf spelers maken de overstap naar FC Wolvega, te weten Danny Bijlsma, Ruben Siemonsma, Mike Siemonsma, Jordy Dekker en Wesley Brandsma. Christian Weijs maakt de overstap naar vv Oldeholtpade, terwijl Nick Jansen en Tim Jansen ermee stoppen. De club moet dan ook volop aan de bak om volgend seizoen een representatief elftal op de been te kunnen brengen.

DWP - Willemsoord afgelast

Derde klasse D

VV Avereest heeft de laatste wedstrijd van het seizoen winnend weten af te sluiten. In een doelpuntrijke wedstrijd won de thuisploeg, waar Ramon Katoele en Reinier Zwijns afscheid namen, in de slotfase met 4-3. Daarmee eindigt Avereest als achtste op de ranglijst, één punt achter Vitesse’63.

Avereest – Vitesse’63 (4-3). 29. Peter Kuiper 0-1, 31. Sven Joosse 1-1, 56. Ruben Westert 1-2, 75. Kevin Buiter 2-2 (strafschop), 76. Jurgen Visscher 3-2, 81. Ruben Westert 3-3, 84. Sven Joosse 4-3.

FC Ommen heeft met het oog op de nacompetitie de reguliere competitie met een goed gevoel weten af te sluiten. Trainer Yves Heskamp sprak vooral van een lekkere voetbalmiddag: ,,Voor de rest stond er niks op het spel, maar hoe hoger je eindigt, hoe beter, vind ik. Vandaag vergaten we om een paar kansen af te maken, maar uiteindelijk hebben we, mede dankzij een paar jonge jongens uit het O-19-team, toch gewonnen. En dankzij onze keeper Mark Bennemeer, die een strafschop tegenhield. En nu op naar de nacompetitie”, aldus een strijdvaardige Heskamp.

SC Lutten – FC Ommen 1-2 (0-1). 18. Tom Simons 0-1, 70. Boudewijn van der Graaf 1-1, 79. Marvin Veerman 1-2.

Nieuwleusen heeft het seizoen in stijl afgesloten. De kampioen won ook de laatste wedstrijd door DVC Dedemsvaart met 2-0 opzij te zetten. De ploeg van trainer Jeroen Elzinga kan terugkijken op een fantastisch seizoen, waarin slechts één keer werd verloren, in de vijfde speelronde. Trainer Jeroen Elzinga: ,,Er was aan motivatie ook geen gebrek nadat we kampioen zijn geworden, want er stonden nog een paar records open. We hebben volgens mij de meeste punten gehaald van alle zaterdagploegen, hebben slechts elf doelpunten tegen gekregen, wilden nog een paar clubrecords verbreken. Dat gaf mijn ploeg genoeg motivatie tot aan deze laatste speeldag.”

DVC Dedemsvaart – Nieuwleusen 0-2 (0-0). 69. Randy Vink 0-1, 72. Reinier Meijerink 0-2.

Het was flink billenknijpen voor SVN’69 na het gelijkspel tegen Hollandscheveld. De club uit Nijeveen verspeelde in de allerlaatste minuut van de wedstrijd een 3-1 voorsprong, waardoor het nog rechtstreeks kon degraderen bij winst van concurrent Fit Boys. ,,En die ploeg maakte in de slotfase zelf ook nog gelijk tegen BSVV, vlak voor het moment dat Hollandscheveld de gelijkmaker binnenschoot. Dat was behoorlijk zweten”, aldus trainer David Leeuw. ,,Die late gelijkmaker van Hollandscheveld kon dus nog wel eens een hele dure worden.” Het bleef echter ook daar bij een gelijkspel en dus heeft trainer David Leeuw rechtstreekse degradatie weten te ontlopen. Het moet echter wel nacompetitiewedstrijden spelen, waarin de ploeg gaat proberen om in de derde klasse te blijven.

Hollandscheveld – SVN’69 – 3-3 (1-2). 5. Bram ten Heuvel 0-1, 6. Tijmen Tjeerdsma 0-2, 36. Robin Bij 1-2, 57. Floris Duikhuizen 1-3, 73. Maykel Mol 2-3, 90. Roy Strijker 3-3.

Vierde klasse A

De laatste weken heeft Creil-Bant een waslijst aan afwezigen en dat was tegen Waterpoort Boys niet anders. Er ontbraken maar liefst acht spelers, maar er werd toch gewonnen van de nummer twee: 5-3. ,,Van beide kanten was er veel ruimte om te voetballen. De eerste helft maakten wij daar niet goed gebruik van, maar in de tweede helft ging dat beter. Dat je tegen de nummer twee zo’n wedstrijd neerzet met zoveel afwezigen is heel positief”, volgens trainer Kees Maes.

Creil-Bant - Waterpoort Boys 5-3 (1-1). 25. Jur Boonen 1-0, 35. Dennis Niemarkt 1-1, 50. Boonen 2-1, 53. Brian Visser 2-2, 71. Dylano van Dijk 2-3, 73. Rob Beugels 3-3, 77. Joost Beugels 4-3, 90. René Ballast 5-3.

Tollebeek heeft het seizoen toch nog goed afgesloten. Na drie nederlagen op rij werd in eigen huis gewonnen van Delfstrahuizen (3-2), door doelpunten in de tweede helft van Marijn Brandsema, Justin Visser en Albert Visscher. Het was tevens de laatste wedstrijd van trainer Klaas Hessel Kapitein; na de zomer wordt het stokje overgenomen door Tollebeker Jan Jonkers.

Tollebeek - Delfstrahuizen 3-2 (0-1). 10. Ditmer Slump 0-1, 55. Marijn Brandsema 1-1, 61. Justin Visser 2-1, 75. Albert Visscher 3-1, 90. Kean Bakker 3-2.

Vierde klasse D

De tegenstander werd kampioen, maar DKB ging er met de drie punten vandoor. In De Krim won de ploeg van Jan Otto Benjamins met 1-0 van WVV. Een sterke afsluiting van de competitie dus voor DKB, maar het seizoen zit er nog niet op. In de komende weken gaat DKB namelijk proberen om via de nacompetitie promotie naar de derde klasse af te dwingen. Aanstaande zaterdag is Middelstum de eerste horde.

DKB - WVV 1-0 (0-0). 64. Jeffrey van Dijk 1-0.

Vijfde klasse G

Blokzijl - Steenwijker Boys

Ens - VVAK

Nagele - MSC

VCG - Alcides

Espel - NKVV

SVBS’77 - Steenwijk

Vrouwen

Topklasse A

Met een kleine nederlaag op FC Eindhoven AV (0-1) gaat Be Quick’28 de zomerstop in. Trainer Edward Sijahailatua vond het een goede afsluiter tegen de nummer drie en kijkt terug op een prima seizoen. ,,We hadden gehoopt op tien overwinningen en we hebben er acht gehaald. Dat is prima. We weten nu hoe we moeten spelen, dus volgend seizoen hoeven we niet meer op nul te beginnen en kunnen we mooi doorbouwen.”

Be Quick’28 - FC Eindhoven AV 0-1 (0-1). 23. 0-1.

Hoofdklasse A

Berkum wist al dat het zeker was van de nacompetitie voor handhaving in de Hoofdklasse A. Tegen hekkensluiter Heerenveense Boys was het dus vooral zaak om vertrouwen te tanken. Ruim was de overwinning niet, maar de drie punten bleven wel in Zwolle: 2-1.

Berkum - Heerenveense Boys 2-1.

Zondag

Hoofdklasse A

Purmersteijn - Alcides

Oost

Eerste klasse E

Dalfsen - De Bataven

Tweede klasse J

Lemelerveld - GVV Eilermark

Vierde klasse G

DAVO - SV Zwolle

Enter - Hoonhorst

Broekland - Ulu Spor

Vijfde klasse A

Vilsteren - Vosta

Noord

Tweede klasse K

SC Emmeloord - Epe

LAC Frisia 1883 - EMMS

VENO - Pesse

Derde klasse D

USV - Dwingeloo

HODO - Steenwijkerwold

FC Oldemarkt - Oranje Zwart

Vierde klasse A

Ruinerwold - Steenwijker Boys

Donkerbroek - Havelte

FC Kraggenburg - Sportclub Makkinga

RKO - VV Lemmer

Zandhuizen - Wacker

Vierde klasse D

SC Balkbrug - KSC

Vijfde klasse A

Blankenham - Uffelte

Old Forward - Giethoorn

Kuinre - Diever-Wapse

Scheerwolde - FC Fochteloo