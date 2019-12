Kansenfestival bij WSV leidt ‘slechts’ tot 1-1 gelijkspel

malaise in meppel Zandink na nieuwe zeperd MSC: ‘Ik ben geen wegloper’

16:59 MSC is overduidelijk keihard toe aan de winterstop. Tegen SJC uit Noordwijk gaan de Meppelers andermaal de boot in: 0-4. Trainer Berry Zandink: ,,Al na dertig seconden is het gespeeld. Dit is nooit een wedstrijd geweest.”