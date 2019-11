Kansloos MSC gooit bonuspunten te grabbel

Het ontbreekt MSC dit seizoen aan de constante factor. Vorige week nog werd in eigen huis gewonnen van JOS Watergraafsmeer, dat in de subtop staat. In VOC treffen de Meppelers daarna een opponent om de vorm vast te kunnen houden. Het gaat volkomen mis.

De enige constante in dit seizoen is de wisselvalligheid. VOC heeft voorafgaand aan het duel nog maar een punt veroverd. MSC laat na om te kunnen profiteren. ,,We moeten ons schamen voor wat we hier hebben laten zien en hoe we ons gepresenteerd hebben”, baalt trainer Berry Zandink. ,,We wisten dat VOC niet zo slecht is als de ranglijst doet vermoeden. Vorige week stonden ze lang voor tegen de koploper, toen ging het vlak voor tijd mis. Ons lukt het niet om een constante serie neer te zetten. Vorige week nog bonuspunten, maar die gooi je vandaag weer te grabbel. Het is echt niet te geloven.”