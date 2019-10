Karakteristieken amateurvoetbal Deventer, Salland, Achterhoek en Zutphen

vijfde klasse Wissel - Go Ahead Deventer gestaakt na meerdere opstootjes en ‘dreigende sfeer’

13 oktober De wedstrijd in de vijfde klasse F tussen Wissel en Go Ahead Deventer is vlak voor tijd gestaakt nadat zo'n vijftien supporters het veld opkwamen. Het was de thuisploeg die besloot van het veld te stappen vanwege de dreigende sfeer.