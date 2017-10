KARAKTERISTIEKEN VOETBAL REGIO DEVENTER/ZUTPHEN

Dalfsen wint gezapige derby

17:29 Vroeger waren de derby’s tussen Dalfsen en OVC’21 vaak knetterhard. Bloed aan de paal zoals dat heette. Vandaag was het een gezapig potje. Vooral in de eerste helft had het iets weg van zomeravondvoetbal. Het werd 2-0 voor sv Dalfsen.