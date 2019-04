Kardag verkast in de zomer naar KHC

Video #HéScheids: Derbydroom, scorende goalie en heerlijk hakje

12:46 Scoren in een derby is geweldig, maar het doelpunt van Alcides-speler Koen Romme tegen MSC is daarvan de overtreffende trap. De derby die iets later begon, omdat een cruciaal deel van het veld ontbrak: de middenstip. Verder nog dit voetbalweekeinde: een scorende keeper, een heerlijk hakje en een subtiel stiftje.