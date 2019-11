Karrenbelt verlaat Urk in de zomer na drie jaar

Tweede divisie HHC trekt aan het kortste eind tegen Noordwijk

17:46 Na een serie van vijf wedstrijden zonder nederlaag weet HHC Hardenberg weer wat verliezen is. In Noordwijk ging het mis. De thuisploeg was met 2-0 te sterk. In de laatste tien minuten van de wedstrijd speelde HHC met tien man vanwege het uitvallen van Serge Fatima, die doordat alle wissels al gebruikt waren niet meer vervangen kon worden. Door de nederlaag gaat de eerste periode aan de neus van HHC voorbij.