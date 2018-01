Karsten: een aardige én goede trainer zijn

Na een hoop tegenslagen had Gert Jan Karsten het hoofdtrainerschap afgezworen, maar als coach van HHC heeft hij de passie voor die functie teruggevonden. Morgen begint de 38-jarige oefenmeester uit Nunspeet met vernieuwde ambities aan de tweede seizoenshelft in de tweede divisie. ,,Ik ben liever aardig dan een goede trainer.''

Zijn contractverlenging vlak voor de winterstop voelde voor Karsten (38) als een erkenning van zijn trainerskwaliteiten. Vorig seizoen werd hij aangesteld op een moment dat degradatie voor HHC al een feit leek. Veel druk om de ploeg in de tweede divisie te houden, voelde Karsten daarom niet. Toen HHC zich op wonderlijke wijze toch redde, mocht hij aanblijven, maar dan zou hij wel worden afgerekend op zijn keuzes.

Bewijsdrang

,,Dat haalde een enorme bewijsdrang in mij naar boven, helemaal omdat ik ineens weer hoofdtrainer was, iets dat ik helemaal niet meer van plan was'', aldus Karsten. ,,De laatste acht jaar waren voetbaltechnisch erg mooi. Als analist van Go Ahead Eagles heb ik twee promoties meegemaakt en ook bij HHC in de opleiding kende ik alleen maar succes. Daartegenover staat echter het verlies van mijn ouders en andere dierbaren. Bij zulke tegenslagen is voetbal ineens niet zo belangrijk meer.''

Het verklaart voor een deel het gat in het atypische CV dat Karsten voor een hoofdtrainer op divisieniveau heeft. Volgens de normale weg had hij na de tweede klasse eerst bij bijvoorbeeld Germanicus of Berkum moeten werken om daarna de stap naar het hoogste amateurniveau te kunnen maken. De route pakte anders uit door de privétegenslagen, die in combinatie met negatieve ervaringen in het voetbal zijn plezier in het spelletje wegnamen.

Cynische grapjes

,,Ik kan duizend voorbeelden geven van mooie momenten, maar ook van minder mooie ervaringen waarbij ik voor mijn gevoel onrechtmatig behandeld ben. Ik lijk heel scherp door mijn uitdagende, cynische grapjes, maar als iemand mij beter kent ben ik vaak te makkelijk en naïef. Daar maken mensen misbruik van. Bij SVZW in Wierden was ik koploper en werd ik met een smoes ontslagen. Andere keren waren het spelers die me voorlogen of mensen die mijn woorden verdraaiden. Vervolgens moet jij dan als hoofdtrainer naar buiten toe met voetbalinhoudelijke argumenten proberen de situatie uit te leggen. En daar heeft iedereen dan weer een mening over. Een lastige positie.''

Bij HHC is er nog weinig vreemds voorgevallen. Karsten is weer gelukkig als hoofdtrainer, ook al hangen de wallen onder zijn ogen en gaat de constante communicatie met de clubleiding over spelers ten koste van zijn weerstand. Werken op het hoogste amateurniveau was ooit zijn blinde ambitie en hoewel die even weg was, is hij daar nu helemaal op zijn plek.

Kwetsbaar