Karsten (HHC) en Van der Weij (Genemuiden) kunnen trainer van het jaar worden

Van der Weij is genomineerd vanuit district Noord. Hij leidde Buitenpost naar de hoofdklasse en zorgde in het afgelopen seizoen in Genemuiden - mede door de inbreng van eigen talent - voor nieuwe impulsen.

Karsten, aangewezen man uit district Oost, sluit in de zomer een periode van zes jaar bij HHC Hardenberg af, waarvan de laatste vier seizoenen als hoofdtrainer. In die jaren groeide de degradatiekandidaat uit tot een topploeg in de tweede divisie, op basis van aanvallend voetbal.

De regionale trainers hebben concurrentie van Marcel Lourens (Kloetinge), John Blok (Scheveningen), Maurice Verbunt (Groene Ster) en Ulrich Landvreugd (AFC). De titel werd in het vorige seizoen gewonnen door Laurens Knippenborg van RKZVC, de aanstaande trainer van Rohda Raalte.