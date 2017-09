Kavak schiet Genemuiden langs Ajax

Dat terwijl de thuisploeg in de openingsfase de lakens uitdeelde. Ajax begon feller aan de wedstrijd en kwam al vlug, in de 11e minuut, op voorsprong via Bilal El Amrani. Een fout in de Genemuidense defensie lag ten grondslag aan de snelle tegengoal. Via Kenneth Misa Danso werd het binnen een kwartier spelen al bijna 2-0, maar hij mikte maar net naast.