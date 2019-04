KCVO na cruciale zege nu boven clubdoelstelling

HHC Hardenberg schudt Jong Sparta van zich af

17:56 HHC Hardenberg heeft in de tweede divisie een regelmatige zege geboekt op Jong Sparta. Op het eigen sportpark De Boshoek was de formatie van Gert Jan Karsten met 4-1 te sterk. Rick Hemmink was weer eens belangrijk voor zijn elftal met twee puntgave treffers. Ook Rob van der Leij deed zijn gebruikelijke duid in een zakje. Met zijn 21e treffer staat hij gedeeld eerste op de topscorerslijst samen met Raily Ignacio van AFC.