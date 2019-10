KCVO verantwoordelijk voor eerste puntverlies Epe in derby

Het spelbeeld in de eerste tien minuten was niet verrassend: KCVO, de hekkensluiter, zakte in en koploper Epe kreeg de kansen. Ondanks het veldoverwicht was het KCVO dat dankzij Melvin Balk op voorsprong kwam. De compacte tegenstand maakte het lastig voor Epe om tot kansen te komen, maar voor rust kwam daar toch nog verandering. Maurits de Jong schoot een vrije trap langs de muur op de baal en bij het terugkeren van de bal wist Yannick Heukels binnen te tikken.