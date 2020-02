Keeper Danny Bos stapt van Alcides over naar Staphorst

In Staphorst was behoefte aan een nieuwe doelman, omdat René Oosterhof aan zijn laatste seizoen bezig is bij de koploper van de hoofdklasse B. De ervaren goalie - momenteel geblesseerd - is verhuisd naar Amsterdam. In Bos heeft Staphorst die vacature nu ingevuld. Hij gaat komend seizoen de strijd aan met Jorick Maats en Daan Zwinselman.