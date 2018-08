Keeper Onderstal kan niet spelen door een fout van ESC

,,Een stomme fout." Keeper Bjarn Onderstal maakte in februari zijn overstap van WHC naar ESC bekend. Nu blijkt echter dat zijn overschrijving niet voor de deadline van 15 juni is aangemeld bij de KNVB. ,,Op deze manier sta ik een jaar stil."

Onderstal wist niet wat hij hoorde, toen ESC hem belde. ,,Ik was erg boos", vertelt hij. ,,Deze fout betekent dat ik een jaar niet mag spelen." En dat terwijl de doelman (24, foto) zijn tijd bij ESC wilde gebruiken om terug te keren naar de eerste klasse of hoofdklasse.

Miscommunicatie

Bestuurslid Harrald Kroeze geeft direct toe dat er fouten zijn gemaakt. ,,Dit is miscommunicatie geweest. WHC heeft keurig op tijd de papieren aangeleverd, maar twee van onze mensen dachten allebei dat de ander de overschrijving had geregeld." Hij baalt enorm. ,,In elke organisatie worden fouten gemaakt, maar dit is een grove fout. Een aantal mensen binnen de club heeft hier wel buikpijn van."

Zodra hij hoorde van het probleem, heeft Kroeze de KNVB benaderd. ,,Daarbij hebben we direct alle stukken aangeleverd waaruit blijkt dat de overschrijving al in februari bekend was bij alle partijen. Maar de KNVB liet ons weten dat 'vergeten' geen reden is voor dispensatie."

Dispensatie

Wie na 15 juni nog van club wil veranderen, heeft dispensatie van de KNVB nodig. ,,Daarvoor zijn er vier criteria", weet Kroeze inmiddels. ,,Een verhuizing, ander werk, een studie of een medische indicatie." De situatie van Onderstal valt niet onder een van die criteria. ,,Dat is bezwaarlijk. De club heeft een fout gemaakt, maar alle partijen zijn gewoon akkoord met de overschrijving", zegt Kroeze. Er is nu een tweede verzoek voor dispensatie gedaan.

Onderstal hoopt vooral op begrip van de bond. ,,De KNVB zegt zelf voor het Nederlandse voetbal te staan, dan hoop ik dat ze mij ook de kans geven om te blijven spelen."

Deadlines

De KNVB wil niet op de specifieke situatie van Onderstal ingaan. ,,Maar ik kan wel zeggen dat we nou eenmaal deadlines hebben en dat er ergens een grens gesteld moet worden", zegt woordvoerder Lisanne Schellens. ,,We kijken of er een uitzondering gemaakt kan worden. Zo niet, dan is dat heel vervelend, maar dan is dit de situatie."