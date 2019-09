Keeper Rodney Rosink helpt Flevo Boys naar hoofdtoernooi KNVB-beker

KNVB-BEKERFlevo Boys is er in geslaagd de voorronde van de grote KNVB-beker te overleven. Na een wedstrijd zonder doelpunten bij EVV Echt was een foutloze penaltyreeks doorslaggevend (4-5). Groen licht dus voor het affiche Flevo Boys - Katwijk in de eerste bekerronde.

Het is een slijtageslag met beslissing vanaf de stip daar in het Limburgse land, waardoor hoofdklasser Flevo Boys de zondag derdedivisionist bedwingt. Een tegenstander die herinneringen oproept uit het verleden van spits Yumé Ramos, die met WKE al eerder in Echt speelde. Voor erkend doelpuntenmachine Ramos (32) ritselde het net voor het laatst in de vorige bekerronde bij Mierlo-Hout. Toch alweer een dikke maand geleden. ,,Zo lang droog staan in de competitie, dat is me nog niet vaak overkomen. Toch kan ik mezelf niet zoveel verwijten als je ziet hoe weinig kansen ik krijg. Bij samenvattingen van andere wedstrijden kan ik gewoon jaloers zijn op spitsen die wel genoeg ballen in de zestien krijgen. Ook als aanspeelpunt is het nog flink puzzelen. Bij ONS Sneek was het inspelen, kaatsen, doorlopen en dan kwam die bal vanzelf wel voor mijn linker. Bij Flevo Boys hebben ze jaren zonder aanspeelpunt gespeeld, dus is het echt een kwestie van wennen om mij goed in stelling te brengen.’’

Maar wennen in een bekertoernooi is er niet bij, al redt Flevo Boys het deze keer uiteindelijk ook zonder goals. Doordat EVV vrij aanvallend begint ligt er ruimte voor Flevo Boys dat in de openingsfase eerst drie knappe redddingen van keeper Rodney Rosink nodig heeft om overeind te blijven. Tussendoor oogt Flevo Boys aanvallend gezien redelijk onmachtig, omdat het weinig doet met de countermogelijkheden.

En Ramos? Hij sleurt, sjouwt, zwoegt en legt meters af, maar kanonskogels uit z’n linker zijn zo zeldzaam als aspergevelden in de polder. In de rust daalt bij Flevo Boys het besef in dat er in Echt meer te halen valt dan alleen een lekker stukske vlaai. De polderploeg legt meer energie en lef in de wedstrijd die na rust wel de sfeer van een echt bekergevecht benadert.

Megakans

Ramos pakt daarin geel als hij iets te onbesuisd meeverdedigt, wel een aspect dat hij bij Flevo Boys veelvuldig meemaakt. Ruim op het uur komt toch onverwacht die ene megakans voor de sterke spits, maar een reflex van EVV-keeper Vercruysse staat de bevrijdende goal in de weg. Ook Timon Rorije stuit op de keeper, terwijl Rosink aan de andere kant de ballen over en naast kijkt.

De verlenging biedt een hoop gedraaf, maar weinig uitgespeelde kansen. Als in de laatste minuut een knal van Shaquille Simmons de paal teistert moet de onvermijdelijke penaltyreeks uitkomst bieden.

Daarin stopt Rosink de eerste Limburgse strafschop van Rick Polman, waarna Flevo Boys ongekend trefzeker is. Achtereenvolgens Ramos, Aron Strengholt, Timon Rorije, Bjorn Adams en Duane Tjen-A-Kwoei schieten vanaf de stip wel met scherp en Flevo Boys viert het feestje uitbundig.

Volledig scherm Yumé Ramos geniet van de bekerzege in Echt. © Peter Dekkers

Ramos piekert dan geen moment meer over zijn gemiste kans. ,,Dat was ook helemaal geen makkelijke bal. Dat die penalty raak was overheerst nu.’’ Ook trainer Kevin Waalderbos geniet alleen maar. ,,Een prachtig vervolgaffiche tegen Katwijk en dat doelpuntendilemma is nu even geen issue. Dat we door zijn is klasse. Zeker gezien de manier waarop. Ik schatte onze kansen vooraf op veertig procent, maar het was gewoon fiftyfifty. Dat geeft vertrouwen.’’