Keepers en kwasten in derby van de Voorsterklei

wedstrijd van de weekIn de rubriek Wedstrijd van de week blikken we wekelijks vooruit op een aansprekend duel dat in het weekend gespeeld gaat worden. Deze week aandacht voor de derby van de Voorsterklei, tussen Voorst en De Hoven.

De ingrediënten voor een boeiende derby zijn aanwezig. Behalve de eer staat er voor koploper De Hoven immers ook de ongeslagen status op het spel in de vijfde klasse E. Voorst kan bij een zege daarentegen op gelijke hoogte komen.

Geintjes

Voor de doelmannen Max Wiltink (Voorst) en Jesse Stoel (De Hoven) staat er nog meer op het spel. Welke keeper kan zich de volgende dag met een glimlach op het werk melden? Wiltink en Stoel zijn immers collega’s. De beide doelmannen werken voor het Brummense schildersbedrijf Waanders Schilderwerken. Daar was de derby van de Voorsterklei in de afgelopen week veelvuldig onderwerp van gesprek. Wiltink: ,,Ik heb nog een andere college uit De Hoven. Er worden dan wel geintjes gemaakt met elkaar over de derby’', zegt de doelman van Voorst.

Wiltink gaat niet dagelijks met collega en tegenstander Stoel op pad. Wel werken de beide keepers met enige regelmaat samen. Voetbal is dan vanzelfsprekend een van de gespreksonderwerpen. Het wel en wee bij de verenigingen of tegenstanders uit de competitie passeren daarbij de revue. Dat het treffen tussen Voorst en De Hoven aanstaande maandag weer aangehaald wordt, staat dan ook buiten kijf.

Quote Als we winnen, dan moet Max dat zeker nog de hele week aanhoren. Ik denk dat ik dan ga aanvragen dat ik de hele week met hem mag werken

,,Binnen het bedrijf weten de mensen dat we zondag tegen elkaar moeten voetballen’', vertelt Stoel. ,,Ik denk dat er maandag meteen gevraagd wordt wat het geworden is. Of ik mij ziek meld als we zondag verliezen? Nee, dat niet. Het is uitdelen en incasseren. Maar als we winnen, dan moet Max dat zeker nog de hele week aanhoren. Ik denk dat ik dan ga aanvragen dat ik de hele week met hem mag werken.’'

Uitstekende start

Stoel kent met De Hoven een uitstekende start van de competitie. Met negen punten na drie speelronden is de ploeg van trainer Roberto Tuinstra nog zonder puntverlies. De cijfers die De Hoven daarbij kan overleggen zijn indrukwekkend: 25 goals voor en slechts 2 tegen. Volgens Stoel is er dan ook geen twijfel over wie zondag de favoriet is. ,,Wij gaan als koploper de wedstrijd in, dus ik denk dat wij de favoriet zijn. Daar kunnen we niet omheen. Het zou mooi zijn als we voor de derde keer op rij de nul kunnen houden en onze ongeslagen status kunnen voortzetten.”